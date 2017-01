PSD decidirá nesta terça se apoiará Rodrigo Maia Por Luiz Oss/ O Sollo

































Está marcada para esta terça-feira (17) uma reunião do PSD onde será decidido quem o partido apoiará na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Embora o deputado Rogério Rosso (PSD/DF) tenha se lançado candidato, sabe-se que nos bastidores que o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab tem articulado apoio ao candidato Rodrigo Maia (DEM/RJ). Um eventual apoio do PSD significa maior enfraquecimento do bloco suprapartidário conhecido como “Centrão”, onde outros partidos, como, por exemplo, o PR, já declararam apoio ao atual presidente da Casa. E os votos do PSD são indispensáveis para a vitória do democrata, tendo em vista que o partido possui 38 deputados.







Com informações do O Antagonista

