Delegada da Deam se despede de Porto Seguro



























A delegada da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, Viviane Scofield, recebeu uma carinhosa homenagem da Prefeitura de Porto Seguro em reconhecimento ao seu empenho no município por 11 anos, sendo desses, nove voltados à segurança, proteção e cumprimento dos direitos da mulher.























O encontro aconteceu na sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), na tarde do dia 13. A secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Lívia Bittencourt, representou a prefeita Cláudia Oliveira, recebendo a promotora da Infância e Juventude, Jacqueline Magnavita; a juíza do Trabalho, Andrea Shuarz; o delegado de Polícia Civil e esposo da homenageada, Robério Farias; a secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Eunápolis, Larissa Oliveira; vereadora, Ariana Fehlberg; além das equipes da Deam e Deltur, do Cram e de outros setores voltados à Assistência Social.























A programação envolveu a exposição de um emocionante vídeo, onde vários colegas de trabalho e amigos fizeram declarações de gratidão sobre o período em que viveram próximo à delegada, acompanhando seu empenho para que este trabalho voltado à mulher na cidade de Porto Seguro mudasse o cenário da violência doméstica local. “Agradecemos por seu comprometimento durante este tempo, acolhendo, orientando e fazendo valer nossa Constituição Brasileira no que diz respeito ao direito da mulher”, diz a secretária Lívia Bittencourt. “Agradeço a Deus pela oportunidade que me deu por ter vivido esta experiência, em que pude aprender e dar o meu melhor para fazer valer a lei. Agora, sigo para Teixeira de Freitas onde irei abraçar novos desafios, mas Porto Seguro sempre está no meu coração”, afirmou, ao receber título de Honra ao Mérito. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Ascom – Prefeitura de Porto Seguro





