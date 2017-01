EMASA anuncia racionamento de água em Itabuna

























O Presidente da Emasa, Jader Guedes, em entrevista concedida a TV Santa Cruz, declarou que, em virtude da falta de chuva nas áreas mananciais de captação de água para Itabuna, a empresa já colocou em ação um plano de contingenciamento. Em decorrência disso, o intervalo de tempo no abastecimento em toda cidade aumentará, passando a ser em torno de 08 (oito) dias. Onde a água, por exemplo, chega a cada oito dias, o abastecimento passará a ser a cada 15 dias. “A EMASA está executado o plano estratégico para o enfrentamento da crise hídrica que está se instalando na nossa região novamente”, disse o presidente. “Nosso setor técnico, desde a semana passada, tem acionado o funcionamento da Estação de Captação de Castelo Novo”. Ele afirma que, mesmo com a crise financeira que a empresa atravessa neste momento, estão sendo feitos investimentos para enfrentar o problema, com a aquisição de equipamentos, como um Disjuntor a vácuo, Válvula Borboleta, dois Transformadores (de 750 KVA e 1500 KVA), além da recuperação de bombas para ampliar a capacidade de captação na Estação de Castelo Novo, que aumentará de 350 para 500 litros por segundo. Para a ETA principal no que fica no bairro São Lourenço, está sendo feita a substituição de Material filtrante, aquisição de Módulos tubulares, e contratação de Análises semestrais- do Laboratório. Já para a ETA – Estação de Tratamento de Água – localizada em Ferradas, está previsto o rebobinamento do Motor Bomba 175 CV, além da aquisição de um Motor 300 CV e licitação do serviço de Eletromecânica e Engenharia. Caso seja necessário, os tanques que no ano passado foram instalados nos diversos bairros voltarão a ser abastecidos com caminhões pipa. Ainda esta semana o cronograma de abastecimento será disponibilizado no Site Oficial da EMASA (www.emasaitabuna.com.br) para que as pessoas façam seu planejamento. Nunca é demais avisar: precisamos evitar todo e qualquer tipo de desperdício. É muito importante que o uso racional e econômico da água seja praticado.







Fonte: Emasa Itabuna

