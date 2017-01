Vendedores ambulantes acertam data da transferência para o Shopping Popular

























Aconteceu na manhã desta segunda feira, 16 de janeiro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma reunião com os secretários, Tabajara Soares Marques secretário de Infraestrutura, Capitão Leonardo Álvaro de Vieira, secretario de Segurança e Cidadania, Flávio Guimarães, secretário de Desenvolvimento Econômico e o Sr. Antônio Marcos, presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes e sua diretoria para discutir a criação do Shopping Popular e a transferência dos ambulantes para o local. O Shopping Popular que vai funcionar ao lado do centro de abastecimento vai abrigar vendedores ambulantes que trabalham nas ruas e avenidas do centro da cidade. Na reunião ficou acertado que a transferência será pacífica e cai aconteceu no dia 01 de março deste ano. Também ficou acertado a assinatura de um termo de ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Publico para garantir o cumprimento do acordo. Atendendo a um pedido do prefeito Timóteo Brito, técnicos da secretaria de desenvolvimento econômico, SEBRAE, SENAC e CrediBahia vão acompanhar e oferecer treinamentos, palestras, cursos e seminários.







