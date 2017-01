Nova Viçosa: Manoelzinho da Madeira inicia busca por novas empresas que poderão gerar 500 novos empregos já em 2018

Desde o dia primeiro de Janeiro de 2017, dia da posse como prefeito eleito de Nova Viçosa para a gestão 2017/2020, o prefeito Manoel Costa Almeida ou só Manoelzinho da Madeira, junto com sua equipe técnica de secretariados, não tem medido esforços para transformar o município outra vez em um centro concentrador de indústrias, arquitetando meios e estratégias que venham atrair novos investidores para dentro do município. A meta de Manoelzinho e sua equipe é ainda em 2017 dar início ao tão sonhado polo industrial em Posto da Mata, fazendo com que Nova Viçosa volte a ser a potência geradora de demanda por mão de obra que fora em outros tempos.

Os desafios são enormes, principalmente em meio ao turbulento cenário de recessão em que vive o Brasil, mas com recessão ou não, Manoelzinho tem se mostrado aguerrido e confiante, principalmente no potencial que Nova Viçosa tem a oferecer a qualquer investidor. E foi com essa visão de acreditar, que os primeiros passos foram dados na manhã desta sexta-feira 13, em uma reunião na sede da BPM (Bahia Produtos de Madeira) em Posto da Mata, em parceria com a BPM, o município começou a desenhar formas de atrair novas empresas para seu território, e esboçar o futuro polo industrial, criando possibilidades visando o desenvolvimento econômico e geração de emprego para a população.

O encontro que contou além de Manoelzinho, com a presença do seu secretariado e Staf técnico das pastas de desenvolvimento, Jorge Cunha, secretário da Fazenda e Planejamento, Dr. Nilo, Assessor especial, Leontino, secretário de Obras e Eduardo, do setor de tributação, além de do senhor Cledson Ferreira da Silva, Gerente comercial da BPM, discutiu a atração de empresas principalmente no ramo moveleiro, inclusive já com o desenho de três possibilidades sendo duas multinacionais com capacidade de gerar 500 novos empregos. Tudo é tratado ainda com muita cautela, mas já anima quem está envolvido “está tudo embrionário, mas já é um começo, precisamos ter os devidos cuidados ao tecer qualquer comentário, mas esse desenho já existe no plano físico”, comentou Jorge Cunha.

























































Para Cledson, Gerente comercial da BPM, o futuro é logo ali, ele acredita que com essas parcerias desenhadas muito em breve anúncios estarão sendo feitos, além de destacar o potencial da região para atrair novos investidores Cledson frisou a importante iniciativa que se constrói com esse encontro “ficamos felizes em contribuir, ajudar a pensar um formato de desenvolvimento para essa região, nós da BPM na verdade somos parte disso também, do acreditar nessa cidade, hoje foi o pontapé inicial, já temos o desenho de algumas empresas más nada é maior do que a vontade de um gestor em acertar, e ao nos procurar e buscar essa parceria Manoelzinho tem refletido para nós essa preocupação com o desenvolvimento de Nova Viçosa, a proposta é transformar a região no maior polo moveleiro do Norte/Nordeste”

Para Manoelzinho o momento é oportuno “veja você que tudo é força de vontade, em algum lugar tem, basta a gente querer e correr atrás, nossa cidade está infelizmente gritando por causa do desemprego, muitas empresas foram embora, agora nós não podemos nos escorar nesse negócio de crise e cruzar os braços, nós vamos colocar essa cidade junto com sua gente no lugar que nunca deveria ter saído” o prefeito concluiu dizendo o que está por vir “já tem uma ideia, que está sendo trabalhada junto a três empresas, duas são multinacionais, estamos contando com a ajuda da BPM, ela também é interessada em ajudar, e nós acreditamos que vai dar certo, dando certo serão 500 novos empregos aqui para o nosso povo, já falei que nós damos o terreno, isenção de impostos o que eu quero é emprego pra esse povo”.

















Fonte: Notícia10