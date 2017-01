Declaração de José Serra pode causar mal-estar com Estados Unidos Por Luiz Oss/ O Sollo

























Em entrevista ao programa Roda Viva, em junho de 2016, o atual chanceler, José Serra, fez uma polêmica declaração a respeito da possibilidade da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Como ministro das Relações Exteriores, Serra afirmou que a vitória do republicano “não pode acontecer. Não dá”. Serra e seus correligionários que nunca esconderam seu favoritismo com relação à democrata Hillary Clinton, precisam se esforçar para que a declaração de Serra não comprometa as relações com os Estados Unidos que haviam sido estreitadas desde que Temer assumiu a Presidência da República. Esta é uma tarefa árdua que o embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, terá que se empenhar.

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário