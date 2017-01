Temóteo trará nova indústria para Teixeira Por Luiz Oss/ O Sollo

























Desde que assumiu a Prefeitura de Teixeira de Freitas, o prefeito Temóteo Brito tem promovido mudanças positivas para o município. Uma de suas mais recentes realizações como gestor será a implantação de uma indústria de embalagens para o polo Industrial Municipal de Teixeira de Freitas.



























Como se sabe, os trâmites burocráticos têm sido grandes empecilhos para qualquer administração pública e, por conseguinte, acaba por manter as mazelas sociais; contudo, Temóteo diminuiu a burocracia existente neste processo e, deste modo, viabilizando este projeto que visa gerar mais de 50 novos empregos para a população, no qual muitos sofrem diretamente com os efeitos da crise econômica que já acarretou em mais de 12 milhões de desempregados no País.



























O secretário de Indústria e Comércio, Flávio Guimarães, assinou a Carta de Regularidade para o sócio proprietário da indústria de embalagens SÓPLASTICOS. Para obter o Alvará de Construção, o projeto precisa ser analisado pela Secretaria de Infraestrutura.

