Prefeitura de Teixeira de Freitas anuncia o horário de coleta do lixo























A administração municipal através da secretária de serviços extraordinários visando colocar em ordem a coleta de lixo disponibilizou em sua página os horários e os bairros onde será feita a coleta. Confira aqui os horários e os dias que o caminhão da coleta vai passar em seu bairro. Coleta de Lixo Diurno A partir das 6h50 Segunda-feira – Diurno Residencial Castelinho, Castelinho, Loteamento Nanuque, Nova América, Caminho do Mar I, Tancredo Neves, Luiz Eduardo, José da Mata, Alto Tancredo, Avenidas. Apoio: Avenidas todos os dias. Aos Hospitais (Santa Rita, UPA, HMTF) Bom Jesus, Wilson Brito, Caixas Pontos Críticos, Vila Caraípe, Caraípe, Jardim Planalto, Planalto, Vila Verde, Santa Rosa de Lima, Bela Vista Condomínio Bahia Sul, Colina Verde, Teixeirinha, Nova América, Almirante do Rio. Terça-feira – Diurno Redenção, Nova Teixeira, Liberdade I e II, Arco Verde, Cidade de Deus, Liberdade Sul, Avenidas. Apoio: Avenidas todos os dias. Hospitais (Santa Rita, UPA, HMTF) Santa Rita, Ouro Verde, Loteamento Itália Caixas Pontos Críticos Ramalho, Padre José, Ulisses Guimarães, Pesque pague, Nova Canaã, Estância Biquíni, Setor Bahia Sul, Parada do Pedrão, Polo Industrial, Malacarne, Presídio, João Mendonça, BR-101 Distritos: Duque de Caxias, Santo Antônio Quarta-feira – Diurno Residencial Castelinho, Castelinho, Loteamento Nanuque, Nova América, Caminho do Mar I, Tancredo Neves, Luiz Eduardo, José da Mata, Alto Tancredo, Avenidas. Apoio: Avenidas todos os dias. Aos Hospitais (Santa Rita, UPA, HMTF) Bom Jesus, Wilson Brito Caixas Pontos Críticos Vila Caraípe, Caraípe, Jardim Planalto, Planalto, Vila Verde, Santa Rosa de Lima, Bela Vista Condomínio Bahia Sul, Colina Verde, Teixeirinha, Nova América, Almirante do Rio. Quinta-feira – Diurno Redenção, Nova Teixeira, Liberdade I e II, Arco Verde, Cidade de Deus, Liberdade Sul, Avenidas Distrito: Cachoeira do Mato Santa Rita, Ouro Verde, Loteamento Itália Caixas Pontos Críticos Ramalho, Padre José, Ulisses Guimarães, Pesque pague, Nova Canaã, Estância Biquíni, Setor Bahia Sul Sexta-feira – Diurno Residencial Castelinho, Castelinho, Loteamento Nanuque, Nova América, Caminho do Mar I, Tancredo Neves, Luiz Eduardo, Jose da Mata, Alto Tancredo, Avenidas. Apoio: Avenidas todos os dias. Aos Hospitais (Santa Rita, UPA, HMTF) Bom Jesus, Wilson Brito Caixas Pontos Críticos Vila Caraípe, Caraípe, Jardim Planalto, Planalto, Vila Verde, Santa Rosa de Lima, Bela Vista, Condomínio Bahia Sul, Colina Verde, Teixeirinha, Nova América, Almirante do rio. Sábado – Diurno Redenção, Nova Teixeira, Liberdade I e II, Arco Verde, Cidade de Deus, Liberdade Sul, Avenidas Distrito: Cachoeira do Mato Santa Rita, Ouro Verde, Loteamento Itália Caixas Pontos Críticos Ramalho, Padre José, Ulisses Guimarães, Pesque pague, Nova Canaã, Estância Biquíni, Setor Bahia Sul, Parada do Pedrão, Polo Industrial, Malacarne, Presídio, João Mendonça, BR-101 Distritos: Duque de Caxias, Santo Antônio Noturno A partir das 18h50 Segunda-feira – Noturno Monte Castelo, Portal Sul, Kaikan Sul, Kaikan, Universitário, Centro, Lagoa, São Pedro São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta Terça-feira – Noturno Vila Vargas, Urbis I, II e III, Bonadiman, Jardim Caraípe, Centro, Lagoa, São Pedro São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta Quarta-feira – Noturno Monte Castelo, Portal Sul, Kaikan Sul, Kaikan, Universitário, Centro, Lagoa, São Pedro São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta Quinta-feira – Noturno Vila Vargas, Urbis I, II e III, Bonadiman, Kaikain, Universitário, Centro, Lagoa, São Pedro, São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta Sexta-feira – Noturno Monte Castelo, Portal Sul, Kaikan Sul, Kaikan, Universitário, Centro, Lagoa, São Pedro São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta Sábado – Noturno Vila Vargas, Urbis I, II e III, Bonadiman, Jardim Caraipe, Centro, Lagoa, São Pedro, São Lourenço Avenidas: Getúlio Vargas, Marechal Castelo Branco, Paulo Souto, São Paulo, Padre Anchieta







Fonte: BahiaExtremoSul

