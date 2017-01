Viatura da PM capota na Ilhéus/Itacaré e policiais ficam feridos

Policiais militares ficaram feridos após uma viatura da Companhia Independente da Polícia Rodoviária de Itabuna (CIPRv) capotar na manhã desta terça-feira, 17, na BA-001 da rodovia que liga Ilhéus/Itacaré. De acordo com a corporação, os militares foram socorridos por ambulâncias do SAMU para os hospitais de Ilhéus. Apesar do veículo ficar bastante danificado, os policiais sofreram pequenas escoriações e não correm de risco de morte. Segundo a PM uma perícia da Polícia Técnica de Ilhéus será feita para apontar as causas do acidente. Não foi informado o estado de saúde das vítimas.





Fonte: Fábio Roberto Notícias

