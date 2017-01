Família procura Thaís Brandão

































Thaís Maria Mendonça Brandão está desaparecida desde o último dia 6. Ela reside na Urbis IV, em Itabuna, mas os familiares não têm notícias dela há quase duas semanas, quando viajou para Ilhéus. Da última vez em que foi vista, ela estava trajando blusa estampada e saia cor caqui e usava bolsa preta. De acordo com parentes, ela sofre problemas de saúde. Quem tiver informações do paradeiro de Thaís, pode entrar em contato pelos telefones (73) 98832-1532, 98842-8357, 98854-0943, 99194-7719 e 98844-9006.







Fonte: Pimenta.blog.br

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário