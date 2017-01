Morre Teori Zavascki Por Luiz Oss/ O Sollo

























O ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki, estava entre os passageiros de um monomotor PR-SOM que caiu em Paraty. Outras duas pessoas morreram no acidente. Sabe-se que o avião voava em baixa altitude, próximo dos barcos. Chovia no momento do voo. O acidente acontece uma semana antes da homologação da delação da Odebrecht. Está previsto que o ministro seja velado no STF, para ser em seguida enterrado em Santa Catarina.



