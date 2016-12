Câmara aprova a proposta de renegociação das dívidas estaduais e contraria o Ministério da Fazenda

Por Luiz Oss/ O Sollo





















































A equipe econômica do governo Temer sofreu uma derrota acachapante na tarde desta quinta-feira (20); a Câmara dos Deputados aprovou de forma expressiva a proposta de renegociação das dívidas dos estados – com 296 votos favoráveis , 12 contrários e três abstenções.

A proposta inicial que previa uma série de medidas de austeridade foi desidratada pelos deputados, que mantiveram apenas o aumento do prazo para os pagamentos das dívidas em até 20 anos, o estabelecimento de um teto de gastos correspondente à inflação do ano passado, além da suspensão dos pagamentos de dívidas em até três anos para os estados com acentuada crise financeira, como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que de acordo com Gustavo Garcia, do G1, “esses estados terão um alívio fiscal por três anos e depois ainda terão 20 anos para quitar os débitos com a União. No caso do Rio de Janeiro, a estimativa é de que esse alívio seja de R$ 7 bilhões ao ano”.

A aprovação do projeto, que contou com o significativo número de votos da própria base do governo, demonstra que o apoio ao Palácio do Planalto não é incondicional e a declaração do presidente da Câmara Rodrigo Maia feita após a votação ilustra bem isso: “Não precisamos dizer ‘amém’ ao Ministério da Fazenda”.

O projeto segue para sanção presidencial





* Com informações do G1