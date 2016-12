Funcionária baleada em prédio da Caixa na Paralela morre em hospital























A funcionária Marinoelia Andrade dos Santos, 51 anos, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) nesta quarta-feira (21). Ela foi uma das duas mulheres baleadas por Glei Mario de Lemos Leal, 51, no prédio da Caixa Econômica Federal na Avenida Paralela. Ele queria atingir o chefe, o coordenador Jorge Silva Oliver, mas acabou baleando duas colegas. Depois, Glei Mario se matou. Marinoelia iria completar 52 anos daqui a dez dias, na véspera do ano novo. Segundo Anselmo Cunha, superintendente da Caixa em Salvador, a bancária não resistiu a uma operação e morreu no centro cirúrgico. "É uma situação muito dolorosa, estou muito abalado. A gente acha que essas coisas não vão acontecer perto da gente, é muito lamentável", afirmou ele ao CORREIO. De acordo com ele, o enterro da funcionária será em um município do interior baiano. De acordo com colegas de trabalho, Glei Mário discutiu com o coordenador de sua equipe, saiu e, ao retornar, tentou atirar contra o chefe, que conseguiu se desviar dos disparos, sofrendo apenas uma luxação no ombro, após cair. Outras duas colegas foram atingidas na cabeça. Já o atirador, depois dos disparos, se matou. Foram atingidas as assistentes Jucilene Matos Silva, que está internada no Hospital São Rafael, e Marinoelia. Jorge Oliver também foi levado para o Hospital São Rafael. As unidades de saúde não informaram sobre o estado de saúde das vítimas. "Os disparos foram efetuados na área administrativa do prédio, local que não requer muita identificação de segurança. Ele entrou no local armado porque já era funcionário de muitos anos e já possuía identificação" explicou Cunha. Ele acrescentou que Glei Mário trabalhava na Caixa havia 27 anos. O caso será investigado pela Polícia Federal com o apoio da 9ª Delegacia Territorial (DT / Boca do Rio). O superintendente evitou dar detalhes sobre a ocorrência para, segundo ele, evitar especulações. “A preocupação da empresa no momento é com as famílias das pessoas envolvidas no processo, principalmente os colegas que trabalhavam no setor com o colega Mário”. Pelos depoimentos de funcionários e conhecidos do atirador, não há clareza sobre o histórico psicológico dele. “Muito educado, muito gentil, muito tranquilo. Estamos todos surpresos”, conta Eliete Santos, que é esposa de um colega de trabalho de Glei Mario há mais de dez anos. "A única coisa que sabemos é que ele estava passando por um transtorno emocional. Vamos estar à disposição para o que a família precisar", informou o superintendente da Caixa. No entanto, ele não soube informar se o atirador já havia procurado o setor médico para relatar situações de estresse. Precisamos de um pouco de paciência para essas informações”, relatou o superintendente.





Fonte: correio24horas

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário