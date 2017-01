Corpo em estado de decomposição é achado dentro de cisterna na Bahia























Um corpo em estado avançado de decomposição foi achado dentro de uma cisterna no assentamento Paulo Freire, na zona rural da cidade de Mucuri, no sul da Bahia. De acordo com a polícia, familiares de um homem que está desaparecido procuraram a delegacia da região e disseram que havia um mau cheiro em uma cisterna. Em seguida, policiais e bombeiros foram até o local e fizeram o resgate do corpo, que ocorreu na quinta-feira (13). O levantamento cadavérico foi feito e a vítima encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. O corpo deve passar por exames para identificar a vítima e causa da morte. De acordo com a polícia, o homem que está desaparecido há 15 dias tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. A queixa foi registrada no dia 9 de janeiro. Até a publicação desta reportagem, a corpo não havia sido identificado.







Fonte: G1 Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário