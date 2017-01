Nova coordenadora da 8ª Coorpin elege o combate ao tráfico de drogas como prioridade

























A posse oficial da delegada Valéria Fonseca no comando da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Teixeira de Freitas, deve acontecer na segunda quinzena desse mês de janeiro, mas antes disso, ela concedeu uma entrevista à imprensa de Eunápolis nesta quinta-feira (12), quando fez um breve relato de seu trabalho à frente da Polícia Civil do município e disse que o combate ao tráfico de drogas será também prioridade na sua nova empreitada. A delegada Valéria Fonseca esteve por cerca de três anos comandando a 23ª Coorpin, período em que sempre foi elogiada por suas ações, principalmente equilíbrio. Quando assumir a coordenação da 8ª Coorpin, Valéria Fonseca comandará a Polícia Civil em Teixeira de Freitas e as demais cidades do baixo extremo sul, desde Itamaraju até Mucuri.







Fonte: Teixeira News Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário