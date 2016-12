O Natal está chegando: Não tenha medo!

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.” (Isaías 41.10)

Porque Jesus veio as promessas das Escrituras podem assumir um caráter pessoal para cada um dos que nele creem. Todas as promessas de Deus em toda a história foram incluídas como dádivas aos que, pela fé em Cristo Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Como João declarou: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” (Jo1.12-13). No texto de hoje há três afirmações que nos enchem de esperança e podem nos dar coragem para lutar quando tudo parecer perdido.

Em primeiro lugar, Deus está conosco. A certeza da presença de Deus tornava Davi pronto para enfrentar a vida, mesmo diante das circunstâncias mais adversas – “ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo” (Sl 23.4). E essa deve também ser nossa certeza. Afinal, Jesus é o Emanuel – Deus conosco! Por isso não precisamos ser reféns do medo. Podemos reagir com coragem. Em segundo lugar, o nosso Deus é Senhor Soberano de todas as coisas. Ele tem a última palavra, pois é maior que tudo e todos. Como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra? (Rm 8.31). Ainda que algo ou alguém seja, estamos seguros em Deus. Mesmo que Ele não faça a tempestade passar, ainda assim Ele nos guardará. Mesmo que soframos a dor e a perda, ainda assim Ele nos sustentará. Nem sempre saberemos por que Ele não fez ou decidiu fazer algo. Mas Ele sempre sabe o que faz e o que não faz. Podemos ter certeza disso, e confiar!

Em terceiro lugar, temos de Deus a promessa de ser fortalecidos, sustentados e ajudados. Nem sempre Deus nos livrará do que não gostaríamos de enfrentar. Nem sempre Ele corresponderá às nossas expectativas. Mas Ele sempre estará conosco e cuidará de nós. “Deus cuidará de ti, em cada dia proverá” diz o hino. E Ele cuida mesmo! O escritor de Hebreus, após listar os heróis da fé, nos desafia a viver pela fé, “tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé” (Hb 12.2). Por tudo isso devemos ser gratos ao celebrarmos o natal, estejamos num momento feliz ou não. Tenhamos muito ou pouco. E devemos nos lembrar uns dos outros e sermos bondosos com todos. Este mundo não é um lugar tranquilo todo tempo. Há dores, riscos e males, mesmo no natal. Mas Deus se fez presente. Ele está conosco. O Emanuel nos encontrou. Estamos seguros.

