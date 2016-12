O Natal está chegando: Fortaleça-se no Senhor! Colunista - Devocional Evangélico “Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o ajudarei.” (Isaías 41.13) Está dito que uma corrente é tão forte quanto a capacidade de seu elo mais fraco. E isto é verdade. Porém, em se tratando de vida com Deus, é completamente diferente. Por causa do amor e da graça de Deus, de Sua presença em nossa vida, podemos ser tão fortes quanto o nosso Deus é forte! James Dobson em um de seus livros conta a história de um jogador de basquete universitário que foi contratado pelo Chicago Bulls quando o astro Michael Jordan ainda jogava. Este jovem fez sua estreia numa noite em que Jordan jogou barbaramente, marcando 42 pontos durante a partida. O estreante entrou quase ao final de jogo, sofreu uma falta, realizou dois lances livres. Errou um e acertou o outro, marcando seu primeiro ponto como profissional e o único naquela partida. Após o jogo, um repórter de sua cidade procurou-o para saber como se sentiu em seu jogo de estreia. Sem cerimônias o jovem respondeu: “Não poderia ter sido melhor. Eu e o Michael Jordan marcamos 43 pontos!”. Jesus veio por amor a nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Neste natal, lembre-se disso. Se sua fé está em Cristo, você não está sozinho! Portanto, pense no que é capaz por causa da companhia de Deus. Não enfrente a vida considerando apenas quem você é ou o que você pode. Paulo confiou em Cristo e declarou: “Posso todas as coisas naquele que me fortalece” (Fl 4.13). Deus está por perto. Ele prometeu nos ajudar! Ele prometeu nos segurar pela mão. Por causa dele podemos suportar o que, sem Ele, seria insuportável. Podemos amar os difíceis, atravessar os vales, manter a esperança e encontrar descanso em meio aos momentos mais turbulentos. Deus jamais deixou de cumprir qualquer de Suas promessas. Mesmo sem entender Suas decisões podemos confiar plenamente em Seu amor e bondade. Viver assim, de forma confiante, não significa tornar-se um presunçoso, orgulhoso. Alguém que bate no peito e diz “não sou dono do mundo, mas sou filho do dono!”. Viver sob a consciência da presença e do cuidado de Deus deve nos levar à humildade. O que somos, somos ajudados por Ele. O que podemos, podemos por causa de Sua presença. E tudo isso porque Ele nos ama. Neste natal, sinta-se fortalecido pelo amor e presença de Deus. Seja mais humilde. Se as coisas estiverem difíceis, lute para não murmurar. Mesmo sentindo falta de algo, seja grato. Nada disso é simples ou fácil. Mas você consegue. Afinal, você não está sozinho. E, se tudo está muito bem, partilhe sua alegria e bênçãos. Nosso Deus é generoso. Não ficaria bem se, podendo servir outros, não o fizéssemos. Faltam 4 dias! O natal está chegando! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail