O Natal está chegando: Celebre o pertencimento!

"Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: Não tema, pois eu o resgatei; eu o chamei pelo nome; você é meu." (Isaías 43.1) O natal de Cristo significa que podemos experimentar algumas libertações. Duas delas são a da culpa e do medo. Não precisamos carregar culpa por atos passados e nem temer o futuro, porque em Cristo somos perdoados e passamos a pertencer a Deus. Ele nos chama e nos toma Seus. Somos dele e nele estamos seguros. Paulo compreendeu isso e passou a não temer, fosse a vida, fosse a morte. Pertencer a Deus é algo sublime e libertador. A verdadeira segurança está em quem somos e não no que temos. Deus nos faz Seus filhos por meio de Cristo. Somos filhos de Deus e isso é bastante para que nos sintamos seguros. Não é difícil que sejamos iludidos pela posse de bens ou por ocuparmos determinada posição. Precisamos ser lembrados com mais frequência de tal coisa é uma grande bobagem. Podemos perder tudo muito facilmente. Jim Elliot repetidamente dizia: "Não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para receber o que não pode perder". Ele se referia a andar com Deus e submeter-se à Sua vontade. Não há maior segurança que esta e, em contrapartida, não há maior tolice que tentar garantir a vida distante de Deus. Os bens que possuímos podem estar registrados em nosso nome, mas pertence a este mundo e aqui ficarão. E estão sujeitos a destruição repentina. O segredo da segurança e da paz para viver neste mundo não é possuir, é pertencer. Pertencer a Deus! A promessa falada por meio de Isaías é plenamente possível a nós, se compreendermos a verdade sobre o significado do natal. Se compreendemos que Jesus é o Filho de Deus que nasceu entre nós para nos redimir e salvar. O natal para ser, de fato, celebrado em dezembro, precisa ser vivido durante todo o ano. Há momentos em que Deus nos parece tão bom e gracioso! Mas em outros momentos, estranho. Ele pode nos agradar, mas também nos frustrar. Pode nos dar aquela dádiva mais desejada ou nega-la, e acharmos isso totalmente injusto. Mas a questão da fé cristã é: quem Ele é para mim e quem eu sou para Ele. Ser cristão é pertencer a Deus, como filho amado. O natal nos lembra isso. Neste natal, pertença. Pertença completamente a Deus. Renda-se. E siga pertencendo e rendendo-se todos os dias. Creia no que Ele já disse: "Você é meu. Não tenha medo.".

