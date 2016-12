Amanhã é Natal! Colunista - Devocional Evangélico Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel" que significa "Deus conosco". Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. (Mateus 1.22-25) Amanhã é natal. Para muitos a razão do natal está oculta, desconhecida ou esquecida! Embora Jesus não tenha nascido em dezembro, dia 25 convencionou-se celebrar Seu nascimento. Mas, cada vez menos Jesus é realmente lembrado. Comemoramos coisas muito boas, mas muitos deixam Jesus completamente de lado. Papai Noel é o personagem principal. Em meio a sons e cores, poucos celebram e agradecem o amor cheio de graça e de verdade que Jesus nos trouxe. Trocamos presentes, o que é bom, mas esquecemos Sua presença, o que é ruim. A leitura deste texto de Mateus nos ajuda a lembrar o que jamais deveríamos esquecer nas festividades de natal. O texto fala de dois nomes: Jesus e Emanuel. Jesus significa “Jeová Salva” ou “Salvação de Jeová”. Emanuel significa “Deus conosco”. O natal é o nascimento de Jesus que veio para nos salvar, trazendo-nos a presença de Deus. O sentido bíblico para salvação é profundo e abrangente. Para compreendê-lo devemos ter em mente tudo que Jesus falou e fez. Sua vinda, gostemos ou não, questiona nosso modo de viver. Ele falou sobre o que é mais importante, sobre o que realmente tem valor e sobre o que nossos olhos não podem ver. Ele nos desafiou a crer em Sua divindade e desafiou seus opositores a apontar nele algum pecado. Ele aceitou adoração e se declarou Filho de Deus num sentido único, e não como qualquer ser humano costuma dizer-se filho de Deus. Ser salvo por Jesus significa viver em comunhão com Deus, aprendendo a compreender a vida e a existência a partir de Sua presença. Por isso Ele é a salvação de Deus e o Deus conosco. A salvação não é algo que Ele nos dá. A salvação é Ele mesmo. Conhecer a Cristo, servi-lo, amá-lo, honrá-lo, confiar nele e submeter-se a Ele é ser salvo! Celebrar o natal é converter-se a Cristo de todo o coração. Celebrar o natal é crer na incrível história que fala do dia em que o Criador se fez criatura para salvar pecadores. No natal achamos natural alimentar a crença das crianças em Papai Noel, mas achamos estranho crer no nascimento do Filho de Deus. Parece que cada vez fica mais difícil crer. Porém, é verdade: Deus nos amou e veio a nós. Fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Sua presença somos desafiados a imitar Deus, doando-nos, servindo, amando, cuidando e de tantas outras formas. Que o natal sempre seja muito mais que uma celebração de presentes. Que seja a celebração da presença de Deus entre nós. Feliz natal! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

