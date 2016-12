Mais sensatez para você em 2017 Colunista - Devocional Evangélico “Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” (Efésios 5.15-16) Estamos seguindo para mais um fim de ano. Temos apenas mais seis dias em 2016 e ai iniciaremos um novo calendário. É assim a cada 365 dias. Convencionamos medir nossa existência por este parâmetro e ele nos ajuda a perceber a passagem do tempo. Há quem não goste de pensar nisso – que o tempo está passando – mas é um fato e a passagem do tempo pode ensinar muito. A passagem de ano pode ser uma grande aliada para realizarmos mudanças que possam melhorar nossa vida. Ela nos ajuda a encerrar uma etapa e o iniciar outra. E isso é importante para os processos de mudança e melhoria. Já que estamos terminando, que tal nos ajustar e tomar algumas decisões que possam nos ajudar a viver melhor o novo ano? O texto de hoje fala de sensatez, de sabedoria. Todos precisamos dela! Sensatez é a característica de quem reflete para agir, avalia bem para decidir. Sem isso repetiremos erros, reforçaremos falhas. A sensatez é fundamental para que aprendamos com a vida. Ela também nos faz sensíveis à voz de Deus. Jesus contou uma parábola sobre um homem que se saiu muito bem em seu empreendimento. Teve um ano fantástico! Porém, voltado unicamente para seus bens materiais, desprezou sua vida com Deus. Jesus o chamou de louco, de insensato! Se não formos sábios, se nos faltar sensatez, comprometeremos o interior pelo exterior, o longo prazo pelo curto, o ser pelo ter, a integridade pelo prazer. Viveremos apenas para nós mesmos, esquecidos de Deus. Tenhamos cuidado: viver de maneira sensata não é fácil, especialmente num mundo com tanta insensatez! É difícil. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos da comunhão com os irmãos em Cristo. Precisamos nos fortalecer interiormente. Para isso devemos dedicar tempo à fé e priorizar a vida com Deus. Precisamos administrar nossa agenda de forma tal que coisas importantes como a oração, a meditação nas Escrituras, o envolvimento com o Reino de Deus e o fortalecimento do caráter não fiquem de lado. Como neste ano, também no próximo seu tempo será disputado por muitas pessoas e coisas. Seja sábio para decidir o que fará com ele. Que seu novo ano seja cheio de sensatez e de sabedoria. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Que sirva, ame e seja mais justo. Que Deus se agrade de suas obras! E que tudo isso comece hoje. Agora. E que venha 2017! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail