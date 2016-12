Menos lixo em seu coração em 2017

“Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.” (Efésios 4.31)

Que tal encerrar o ano com uma boa faxina? Passei o ano pensando em fazer uma nova faxina em minha garagem. Minha última chance será esta semana. Mas, e quanto ao meu coração? Ele também precisa de uma, com toda certeza! Há algumas coisas em minha garagem que posso descartar, outras doar e talvez até alguma coisa eu tenha que possa vender. Mas, em se tratando do coração, o que precisa sair é porque não serve para ser repassado a outros. Não é bom para mim porque não é bom para ninguém. Paulo nos oferece uma boa lista de coisas imprestáveis e orienta-nos a nos livrar delas. Devem ser tiradas rapidamente e jogadas no lixo: amargura, indignação (cólera), ira, gritaria, calúnia e toda forma de maldade. Elas inspiram o pior em nós. São contrárias à vontade de Deus e nos dificultam o relacionamento com as pessoas. Procure com cuidado. Pode ser que estejam bem aí, dentro de você.

O que Paulo nos pede para fazer é muito bom, mas não é nada fácil. Vamos precisar da ajuda. Essas coisas se apegam a nós como manchas difíceis de serem tiradas. Precisamos começar com uma boa dose de confissão. Devemos admitir nossas falhas, do contrário elas continuarão conosco. A confissão amolece o coração e facilita a remoção dessas manchas. Como João declarou: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” (1Jo 1.9) Em seguida precisaremos escolher novos caminhos para nossa vida. O mesmo João chama isso de “andar na luz”. “Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” (1Jo 1.7) O tipo de vida que vivemos, se temos ou não tempo para nossa vida com Deus e o serviço cristão, é um aspecto muito importante.

Por fim precisamos permanecer vigilantes. Não espere facilidade para se livrar do mal e suas múltiplas formas. Isso exige perseverança. Estaremos sempre expostos a exemplos ruins. Há pessoas apegadas a tudo que Paulo nos pede para nos livrar. Seremos tentados a pratica-las, mesmo tendo decidido abandoná-las. Não devemos nos esquecer das palavras de Jesus: “Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.” (Mc 14.38) Mas o esforço valerá a pena, não tenhamos dúvida. Abrigar atitudes más não poderia contribuir para vivermos bem e sermos bons. Jamais. Que o novo ano esteja vazio desses males. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Que sirva, ame e seja mais justo. Que Deus se agrade de suas obras! E que tudo isso comece hoje. E que venha 2017!

