Mais humildade e submissão em 2017 Colunista - Devocional Evangélico "Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês." (Tiago 4.6-7) Terminar um ano nos dá mais um ano ou nos tira mais um ano? Alguns falam em menos um ano! As duas perspectivas estão corretas. Mais um ano vivido e menos um ano para vivermos. O que dá sentido a uma vida que, enquanto a desfrutamos, a consumimos? Em que, medida em que acumulamos experiência e podemos ser mais sábios para desfrutá-la, temos menos tempo para vivê-la? Deus. Esta é a resposta. Mas quem é Deus? Jesus. Ele é a resposta. Não poderemos conhecer mais de Deus do que somos capazes de reconhecer em Jesus. Ele é a máxima revelação de Deus (Hb 1.1-3). Foi de Jesus, de Seu Espírito, o Espirito Santo, que Paulo aprendeu sobre os critérios divinos. Ele se opõe aos orgulhosos, mas é gracioso para com os humildes. Paulo está falando de uma humildade de caráter espiritual, especialmente. Seu princípio está na submissão a Deus. No reconhecimento do lugar e autoridade de Deus sobre nossa vida. No reconhecimento de nosso dever em honra-lo, reconhecermos Sua bondade, amor e misericórdia. No reconhecimento de que nossa vida depende de Sua graça e o que deve orientar-se por Seu caráter. No reconhecimento de que o que temos deve servir ao Seu Reino. Tudo que nos alinha com o querer e o caráter de Deus é diametralmente aposto ao querer e ao caráter do diabo. Por isso submeter-se a Deus acontecerá, muitas vezes, na atitude de resistirmos ao diabo. E na medida em que resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Deus aproxima-se daqueles que são humildes e se submetem. Quando Deus se aproxima, o diabo foge. Em 2017 este é um desafio para cada cristão. Aliás, este é sempre o nosso desafio: sermos humildes diante de Deus, reconhecendo que a Sua vontade é melhor que a nossa quando elas estão em conflito. Celebrando quanto elas se harmonizam – essa é uma grande bênção. E sendo gratos quando Deus, graciosamente, concede-nos a nossa vontade. Isso revela-nos o quanto nos ama! Faremos de 2017 um ano maravilhoso e nos submeteremos a Deus e resistirmos ao diabo. É agindo assim que nos tornaremos mais nós mesmos e encontraremos sentido para vida. Ao iniciar o novo ano, será mais um ou menos um? O que realmente importa é se seremos mais humildes. Se nos submeteremos mais a Deus. Se resistiremos mais ao diabo. Que o novo ano você seja cheio de humildade. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Que sirva, ame e seja mais justo. Que Deus se agrade de suas obras! E que tudo isso comece hoje. E que venha 2017!

