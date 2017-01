Um ano novo! Verdadeiramente!

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.” (Lucas 4.18-19)

“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente…” Esta é uma parte do texto cujo título é “Cortar o Tempo” e que tem circulado nestes dias. Alguns o atribuem a Carlos Drummond Andrade, mas há quem afirme não ser dele. Bem, sem a certeza de quem ele seja certamente que podemos concordar com o que diz. Terminar um ano e começar outro é algo importante e muito proveitoso à nossa vida por aqui.

Mas esse benefício é fugaz. Antes que janeiro acabe já teremos nos acostumado e já estaremos de novo com as mãos no remo nos esforçando para levar a vida adiante, num mar que nem sempre é amistoso. Porém, olhemos para o que Cristo fez por nós. Agora mesmo estávamos celebrando seu nascimento! Vivamos, portanto, à luz de Sua presença, sob as benções de Sua obra. Os versos de hoje são parte da profecia de Isaías (61.1-3) e foram lidos por Jesus, em Nazaré. Ele estava iniciando Seu ministério público. Ele se declarou aquele em quem a profecia de Isaías estava se cumprindo. Ninguém poderia declarar e assumir para si aquela profecia, senão Jesus. Ele veio para mudar nossa vida. Abençoar-nos e fazer-nos bênçãos. Com Ele, cada ano pode ser o ano da graça do Senhor.

Estamos iniciando um novo ano, mas sem a graça do Senhor, ele será um ano velho vivido de novo. Sem Ele iremos nos repetir. Perseguiremos as mesmas ilusões e nos inquietaremos pelas mesmas velhas coisas. Voltemo-nos para Jesus e O sigamos como nosso Senhor e Mestre. Creiamos intensamente no Seu amor e graça. Ele nos trouxe o Reino de Deus e nos faz parte dele. Nele temos o perdão dos nossos pecados e recebemos o direito de viver como filhos de Deus (Jo 1.12-13). Pela fé nele poderemos viver um ano novo, verdadeiramente. Um ano só é realmente novo se vivemos de forma nova. Nada muda se não mudarmos! Estando nele, seremos novas pessoas (2 Co 5.17). O que estamos esperando? Temos um ano inteirinho pela frente! Que seja o ano da graça do Senhor!

