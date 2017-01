Tenha um ano novo: Diga não a si mesmo! Colunista - Devocional Evangélico “Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará.” (Lucas 9.23-24) “Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.” (Carlos Drummond Andrade – poema Receita de Ano Novo) Nosso poeta mineiro injeta na veia de todos nós uma boa dose de realismo sobre a experiência com o calendário. Ano novo é uma escolha e envolve luta. E precisamos querer e agir, pois nem sempre teremos uma outra oportunidade. Como se diz, há muitos que não puderam quando quiseram, porque não quiseram, quando puderam. É importante temos a perspectiva de que um ano novo exige que assumamos responsabilidades, enquanto podemos. Neste novo ano vamos seguir mais a Jesus. Precisaremos dizer não a nós mesmos como o Mestre claramente declarou. Eu sei e você sabe que isso pode ser bem difícil às vezes. Afinal já enfrentemos esse desafio em 2016 e nem sempre nos saímos muito bem. Algumas vezes escolhemos nosso próprio caminho, do nosso próprio jeito. Talvez, como eu, algumas vezes você tenha ficado confuso, sem ter muita clareza sobre a forma de agir que melhor representava seguir a Cristo. Tudo isso são desafios da vida de fé de quem O segue. Há algo, porém, em que podemos crer persistentemente: Ele tem cuidado de nós e tem ficado conosco. Ele não desistiu e jamais desistirá de nós! Por isso, celebremos Seu amor e levemos mais a sério nosso compromisso como Seus discípulos em 2017. Ele disse que não obteremos o melhor da vida (salvaremos) fazendo todas as nossas vontades, seguindo apenas nosso coração. Esse será o caminho de nossas perdas! Em 2017, vamos seguir mais a Jesus. Ele disse não a si mesmo. Ele orou a oração difícil: não seja feita a minha vontade, mas a tua! E o fez diante da cruz e morreu na cruz. Orar essa oração é mais que falar essas palavras. Precisamos crescer na grandeza de nos submetermos ao ponto de negar a nós mesmos. Vamos viver um ano novo, sendo cristãos melhores, mais comprometidos, mais verdadeiros. Mais conscientes sobre nós mesmos e mais prontos a nos submeter. Mais realistas quanto a vida e menos encantados com as superficialidades da religiosidade que, cheia de virtudes aparentes, fracassam como caminho para exercermos verdadeiro domínio próprio. Vamos lá, um dia de cada vez. Ele estará conosco. Por causa dele nos sairemos melhor em 2017. E assim esse ano novo será, de fato, novo! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

