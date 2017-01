Seja fruto da graça! Colunista - Devocional Evangélico “Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão; antes, trabalhei mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.” (1 Coríntios 15.10) Uma pergunta muito importante, cuja resposta causará grande impacto em 2017 é: quem eu desejo ser este ano? Outra pergunta importante é: com o que contarei para ser o que desejo ser este ano? O apóstolo Paulo deixou-nos um importante ensinamento e que devemos considerar seriamente: ele aprendeu a viver pela graça e a ser fruto da graça de Deus. Ele declarou: sou o que sou pela graça de Deus! Quem somos e seremos será um fator determinante para a qualidade e os resultados que obteremos ao longo deste novo ano. E a graça de Deus é o fator determinante para que sejamos o que de melhor pudermos ser! A graça de Deus é Seu favor, Sua boa vontade ofertada a nós. A graça de Deus resolve o que seria sem solução para nós. Por meio da graça somos recebidos e aceitos por Deus para vivermos em Sua presença. Somente pela graça isso é possível. A graça de Deus nos liberta da necessidade de merecer, o que nos desqualificaria para receber Suas bênçãos. Mas a graça de Deus não é Sua conivência com o que fazemos de errado. Não significa que Ele fecha os olhos para nossas maldades. Sua graça nos é ofertada porque Jesus recebeu a pena de Sua justiça ao morrer na cruz para nos salvar. Por isso, a graça de Deus é também um caminho de transformação para nós. Por meio dela podemos ser melhores, mais fortes, mais capazes e viver de forma a honrar a Cristo como Senhor em nossas vidas. A graça de Deus mudou a história de Paulo. Ele deixou se ser quem vinha sendo e de viver apenas para si. A graça de Deus o libertou do egoísmo, da acomodação e da conformação consigo mesmo. Pela graça de Deus ele agiu, trabalhou, realizou, foi além. Mas à medida que agia, trabalhava, realizava e se esforçava, percebia o milagre de ver a graça agindo, trabalhando e realizando algo novo em si mesmo. Ele se tornou obra de Deus! Esse mesmo poder da graça nos é ofertado. A graça age, igualmente, ainda hoje. Por ela Deus convive conosco e enche nossa vida com Seu amor. Envolve-nos em Seus propósitos. Pela graça somos perdoados para perdoar, amados para amar, cuidados para cuidar. Enquanto ela faz por nós, leva-nos a fazer por outros! Neste novo ano busque mais graça e dependa dela. Venha a ser por meio dela. Não se acomode. Pela graça você pode ir além. Louvado seja Deus por Sua graça! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail