Aproveite, pois não faltará graça! Colunista - Devocional Evangélico “Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.” (João 1.16-17) Como será este ano? Que surpresas nos aguardam? Quantas serão boas, nos alegrarão e quantas serão ruins e nos causarão tristeza? Vamos gripar? Daquelas gripes que nos levam para a cama e deixam o corpo dolorido? Não sabemos. Vamos fazer novos amigos? Conheceremos pessoas que nos encantarão com sua gentileza, leveza e simpatia? Seria ótimo! Vamos ganhar mais dinheiro e perder peso ou vamos perder dinheiro e ganhar peso? Não podemos controlar tudo, mas podemos nos dispor a muitas coisas. Podemos cuidar melhor da saúde e evitar doenças. Podemos ser gentis, leves e simpáticos com os outros. Podemos economizar e nos exercitar para ajustar o peso. E, algo maravilhoso, podemos contar com a graça de Deus! Como precisamos dela!!! Há alguns dias estávamos celebrando o natal, o nascimento de Jesus. Não nos esqueçamos de seu significado. Jesus veio a nós, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Ele veio cheio de graça e de verdade (Jo 1.14). Em pouco tempo estaremos celebrando a Páscoa! Que essas datas sejam mais que apenas um evento, pois por causa de Cristo o Reino de Deus veio a nós e nós podemos ser nele incluídos. Podemos receber de Sua plenitude – o melhor! Graça sobre graça. Graça abundante! Superabundante! Graça bastante para todos, sem ninguém ficar de fora! Mas quantos viverão as bençãos da graça de Jesus? Muitos viverão apenas para si mesmos. Muitos não crerão. Muitos farão apenas a própria vontade e seguirão apenas seus próprios desejos e inclinações. Muitos deixarão de lado o caminho da graça. Muitos preferirão a Lei e carregarão sem necessidade e sem sucesso o peso que Jesus já carregou. Esta opção nos deixa amargos, duros e intolerantes. Mas não devemos fazer pouco caso da graça, pois ela custou muito! Há várias maneiras de nos desviarmos da graça e apenas uma de ir ao encontro dela: Jesus. Como você viverá 2017? Preste atenção na graça anseie pela graça e busque-a de todo coração. Creia no Senhor da Graça, insista em confiar em Seu amor, seja transformado pelo poder da graça. Esforce-se em nome da graça! Não sabemos o que enfrentaremos, mas podemos viver pela maravilhosa graça de Cristo! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail