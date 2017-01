Junto ao trono da graça! Colunista - Devocional Evangélico “Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.” (Hebreus 4.16) A fé na maravilhosa graça de Cristo não nos deixa parados. Ela nos move, pois nos enche de esperança. Ela nos diz que, mesmo sendo fracos e apesar de nossos pecados, podemos nos apresentar a Deus. Ele nos ajuda em nossas fraquezas! Por causa de Jesus o trono celeste é o trono da graça para cada um de nós. Um dia será o trono do juízo, mas ainda não. Um dia será difícil estar diante dele, mas ainda é tempo de perdão e restauração. A porta da graça ainda está aberta a todos nós. O Evangelho de Jesus não nos pede o que não podemos dar. Ele nos pede arrependimento e fé. Ele nos convida à dependência que possibilita a obediência. Ele nos propõe mudanças, transformação, pelo poder do amor. Este ano precisaremos lutar e nos esforçar. Não há ano que seja bom apenas por acaso! O que pretende conquistar exigirá sua atenção e dedicação. Que nos esforcemos também para nos aproximarmos do trono da graça. Não porque ele seja acessível pelo esforço, afinal, é o trono da graça! Mas porque haverá distrações, tentações e contradições em nossa jornada. Aproximar-se do trono da graça é confiar no amor de Deus, impressionando-se mais com ele do com tudo mais. O escritor de Hebreus orienta-nos a que nos aproximemos com toda confiança. E podemos fazê-lo porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O trono da graça é lugar de misericórdia inesgotável. Quem não precisa de misericórdia? Sem ela o que seria de nós?! É por causa dela que não somos destruídos. Nosso Deus é o Pai das misericórdias. Que neste ano vivamos junto ao trono da graça. Que não o busquemos apenas como último recurso, quando as coisas estiverem fora de controle. Que não recorramos a ele quando nada mais nos restar, como ultima opção. Que seja ele nosso primeiro anseio. Que dependamos dele para começar, realizar e terminar. Que a graça nos transforme nos fortaleça, nos inspire e nos amadureça. Que por ela reconheçamos a primazia do amor. Que amemos a Deus sobre tudo e sobre todos. Que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Que haja em nós os sinais da presença de Deus: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gl 5.22-23). Que este ano nossa vida seja uma celebração à maravilhosa graça de Jesus! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

