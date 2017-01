Sinais da graça de Deus Colunista - Devocional Evangélico “Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.” (2 Coríntios 8.1-2) O que a graça de Deus tem feito através em você? Falamos sobre ela e cantamos sobre ela. Não há como refletir sobre ela e não ficar maravilhado! As Escrituras declaram que é pela graça que somos salvos (Ef 2.8). Ela é a marca registrada de Jesus (Jo 1.14). Paulo afirmou: sou o que sou por causa da graça de Deus (1 Co 15.10). Hoje estamos diante de mais um testemunho do poder da graça. Paulo mais uma vez é quem o dá. Mas agora não sobre si mesmo, mas sobre as igrejas da região da Macedônia. Eram irmãos pobres e necessitados, e que estavam atravessando muitas tribulações. Bem possivelmente em função de perseguições que sofriam, levando a encarceramentos e talvez até mesmo a mortes. Paulo disse que eles estavam no meio da mais severa tribulação. Tudo aquilo não era mais poderoso que a graça de Deus em suas vidas. Mesmo em meio a tribulação estavam alegres e em meio a extrema pobreza, demonstraram rica generosidade. Aqueles irmãos não eram fruto do meio, o que definia suas atitudes não eram as circunstâncias que enfrentavam. Eles tinham motivos para estarem amargurados, irritados e abatidos. Não é o que as tribulações e necessidades normalmente fazem conosco? Mas a graça os fez contradizer o senso comum. Em severa tribulação estavam alegres e em meio extrema pobreza, foram generosos em lugar de mesquinhos ou egoístas. Conforme Paulo, tudo por causa da graça! Foi pela graça tiveram atitudes que revelaram o quanto confiavam em Deus e amavam o próximo. Um grande exemplo do poder da graça! A graça de Deus não é um caminho para simplesmente facilitar as coisas para nós. É algo que precisamos e, por ela alcançados, leva-nos a algo bem maior que apenas nos beneficiar. Ela nos torna benfeitores! Ela nos fortalece para enfrentamos com coragem e alegria os dramas da vida. Ela nos dá novas perspectivas e novas atitudes. A graça nos liberta de dentro para fora. Ajuda-nos a jamais perder Deus de vista, mesmo que estejamos na escuridão do vale das sombras e da morte. A graça nos leva ao perdão e a perdoar, ao amor de Deus e nos leva a amar as pessoas. Ela nos convida ao compromisso, ao serviço, à alegria e à adoração. Que a graça se manifeste em nós! Que se manifeste hoje e sempre! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

