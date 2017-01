O caráter da graça Colunista - Devocional Evangélico “Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor.” (2 Pedro 1.2) Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é um fundamento da experiência cristã. Em outras palavras, não há vida cristã sem conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. A vida cristã não é apenas uma vida com virtudes como o amor, a bondade, a honestidade, a fidelidade e outras. Essas virtudes são possíveis sem o conhecimento de Deus e de Cristo. Mas, a parte deles, são limitadas às condições e forças humanas. Ficam sujeitas ao que nós, em nossa fragilidade, damos conta de realizar, compreender e ao nosso senso de justiça. O conhecimento de Deus e de Jesus nos leva à vida de fé e ao desafio da obediência. Mais que isso, envolve-nos na graça de Deus, que nos fortalece. E aí, como Paulo (1 Cor 15.10), podemos ser o que somos, não apenas por nós mesmos, mas pelo poder da graça de Deus atuando em nós. Por isso Pedro ora para que a graça de Deus seja multiplicada na vida dos cristãos que estão espalhados por todos os lugares (1 Pd 1.1) e diz que assim o será pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Ele relaciona a graça com o conhecimento de Deus e de Cristo, pois a graça de Deus não é qualquer graça. Ela é a expressão do caráter de Deus e de Cristo Jesus. Por isso ela não nos é concedida para alimentar nossa presunção. Ela nos faz livres, mas não pode ser justificativa para que sejamos libertinos – os que abusam da liberdade para agir sem pudor, honra ou piedade. A graça de Deus nos possibilita a presença de Deus e em Sua presença estamos em Seu Reino. E o Reino de Deus é o reino do amor que não faz mal ao próximo e da retidão que não justifica a impiedade. O Reino de Deus é o reino de luz. E não há caminho para nosso conhecimento de Deus à parte do conhecimento de Jesus. Toda outra forma de conhecimento de Deus é limitada e insuficiente, à parte de Jesus. Ele é a ação de Deus entre nós (Jo 1.4) e a expressão exata do ser divino (Hb 1.1-3). Por isso a fé cristã é a fé do discípulo de Cristo. É a fé de quem crê, submete-se e depende de Cristo. Uma fé que nos faz pertencer ao Reino de Deus e uns aos outros. Ela nos leva à vida comunitária, pois embora seja pessoal, a fé em Jesus não é individual. Nela somos levados a constituir um corpo com outros, sob o comando (cabeça) de Jesus. O desejo de Pedro para aqueles irmãos precisa realizar-se também em nós. Que a graça nos seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Ele realiza em nós o querer e o efetuar, segundo Sua boa vontade (Fl 2.13) e é isso a graça atuando! Que cresçamos na graça. ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

