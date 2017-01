Deus tem o perdão que precisamos! Colunista - Devocional Evangélico “Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.” (Marcos 2.5) Esta foi a primeira atitude de Jesus diante de um paralítico que alguns homens haviam trazido a Ele, com grande esforço. A casa onde Jesus se encontrava estava cheia de gente para vê-lo e ouvi-lo. Muitos queriam ser curados e aquele homem também queria. Seus amigos o haviam carregado até ali e precisaram subir ao telhado e por uma abertura desceram-no com cordas para que chegasse até Jesus. Tudo por causa da paralisia. Eles queriam a cura e criam nela! Mas Jesus identificou uma necessidade maior: a necessidade de perdão. Por isso, antes de dizer “levante-se, pegue sua maca e ande” (v.9), Jesus lhe disse “filho, os seus pecados estão perdoados”. O perdão era mais urgente aos olhos do Mestre que a cura. Você sente necessidade de ser perdoado? Ainda que não sinta, você precisa! Segundo o Evangelho de Jesus todos somos pecadores. Não vemos a vida como deveríamos, não vemos a nós mesmos como deveríamos e não vemos uns aos outros como deveríamos. Temos problema também em nossa relação com Deus. Temos problema ao nos relacionar até mesmos com coisas. Às vezes são elas o centro de nossa vida! Fazemos, pensamos e sentimos muitas coisas com as quais Deus não concorda. Isso nos torna condenáveis. Não temos recursos para mudar a nós mesmos. Precisamos da ajuda de Deus e tudo começa com o Seu perdão. Precisamos de perdão para os nossos pecados. Assim como aquele paralítico, até podemos achar que precisamos mais de muitas outras coisas, mas o primordial, o mais urgente, o que mais precisamos é de perdão para os nossos pecados. O perdão é aparentemente barato para quem o recebe, mas custa bastante a quem o concede. Você já perdoou alguém? Já perdoou muitas vezes a mesma pessoa? Perdoou por alguma coisa grave? Se sim, então sabe que o perdão não é barato de forma alguma. O perdão de Deus a nós também não é. Ele custou o sacrifício de Cristo na cruz. Deus nos ama e por isso é cheio de compaixão. Ele não quer nos condenar, mas nos perdoar. Jorge Camargo escreveu uma linda poesia que diz: “Em ter misericórdia, reside o seu prazer; em perdoar pecados, a sua vocação! Em lançar mazelas no mar do esquecimento mostrando a grandeza da sua compaixão.” Jesus nos revelou este Deus cuja ira é breve e o furor não dura. Que tão prontamente nos trata com ternura. O perdão que precisamos, Ele tem para nos dar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça (1 Jo 1.9). ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

