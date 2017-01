A medida do amor de Deus! Colunista - Devocional Evangélico “Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem” (Salmos 103.11) Como medir o amor? Mesmo entre nós é bem complexa essa medida. Todavia estamos sempre medindo. Quando Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro, os judeus, vendo-o chorar, disseram: “Vejam como Ele o amava!” (Jo 11.36). A medida do amor se expressa pelo modo como nos sentimos a respeito de quem amamos. Não somente isso, expressa-se especialmente pelo modo como agimos e tratamos a quem amamos. Jesus disse: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos” (Jo 15.13). Ele referia-se a si mesmo. João encontrou uma forma de medir o amor de Deus: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16) O amor produz frutos, assim como a falta de amor gera consequências. Os frutos do amor de Deus são bênçãos para nós. O salmista encontrou no firmamento uma forma de mensurar o amor de Deus. Ele é tão grande quanto à distância entre os céus e a terra! Mesmo sendo imensurável, Paulo orou para que os cristãos de Éfeso pudessem, unidos com todos os demais cristãos, discernirem o comprimento e a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Sendo cheios desse amor eles poderiam experimentar a plenitude de Deus (Ef 3.16-19). Enfim, de que tamanho é o amor de Deus? É de um tamanho tal que não pode ser aumentado e de tal maneira é forte que não pode ser diminuído. É um amor que se endereça a cada pessoa, da mais a menos importante. Da mais agradável a mais desagradável. Ninguém encontrará maior amor. O amor de Deus é o que verdadeiramente nos dá dignidade e sentido. Saber-se amado por Deus é ter a possibilidade de ser curado do desamor das pessoas. Crer no amor de Deus nos fortalece e dá segurança diante das surpresas desagradáveis da vida. Não perderemos nada em crer persistentemente neste amor e perderemos muito em cada minuto que dele duvidamos. Conta-se que Karl Barth, interrogado sobre o que de mais profundo teria aprendido após escrever seu famoso comentário à Carta Aos Romanos, ele teria declarado: “Jesus loves me this I know, for the Bible tels me so!” Uma singela canção infantil que afirma a mais poderosa verdade da história: “Jesus me ama isso eu sei, pois a Bíblia assim o diz!” Qual a grande verdade que inspira e sustenta você? Que seja a do grandioso e maravilhoso amor de Deus. ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail