Qualidade de vida Colunista - Devocional Evangélico “E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.” (Salmos 103.12) Qualidade de vida! Essa expressão chama a atenção. Todos desejamos mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida é que é a questão. Tornamos a coisa complexa, criamos coisas demais! Alguém afirmou que o máximo da sofisticação é a simplicidade. Talvez possamos considerar isso em favor da qualidade de vida. O máximo da qualidade de vida também é a simplicidade. Mas buscamos tanto a comodidade que nos afastamos do básico e o tornamos caro! Ficou caro comer de forma mais natural. Tem gente que sai de casa para comer comida caseira! E pensar já foi simples e barato. Tentamos compensar a falta do básico com remédios, academias e terapias. Estamos sendo alertados de que precisamos restaurar hábitos que nos eram tão naturais, como andar, beber água e comer frutas. O que estamos fazendo de nossas vidas? Os consultórios médicos e de terapeutas estão cheios de pessoas que talvez lá não estivessem se tivessem conseguido ou escolhido viver de forma mais natural e simples. Se tivessem subido mais escadas em lugar de usar o elevador. Se tivessem cultivado amigos com quem falassem sobre suas tristezas e partilhassem suas alegrias. Se tivessem pedido perdão e tivessem perdoado com mais facilidade e mais frequência. Se tivessem confessado mais seus pecados a Deus e pedido perdão. O perdão é uma grande e maravilhosa bênção. Temos transgredido de várias formas e com isso piorado nossa vida e a colocado em risco! Transgredimos contra Deus quando cuidamos mal de nós mesmos! Quando somos inconsequentes e abusamos, vivendo além dos limites que sustentam nossa saúde, bem estar e sanidade. Precisamos pensar nessas coisas! E pensando nelas, buscar uma forma de viver melhor. Tudo isso precisa começar por dentro e com Deus. Há quem considere Deus desnecessário. Eu não! O amor de Deus, a presença de Deus e Seu cuidado são indispensáveis! Seu perdão nos restaura e liberta para seguirmos em frente, de forma nova, com a vida limpa e a mente renovada. Davi disse que Ele afasta de nós as nossas transgressões, e afasta mesmo! O profeta Miqueias diz que ele lança nossos pecados na profundeza do mar (Mq 7.19). Lança mesmo e proíbe pescaria e pesquisas na região. Não há qualidade de vida sem o perdão de Deus. Devemos ser gratos pela bênção do perdão. Devemos aprender com Deus a perdoar e assim viver melhor, mais livres e felizes. Há problemas que não poderemos evitar, mas há muitos que podemos. Sejamos sábios e não tolos. E louvado seja Deus pelo maravilhoso perdão que nos dá por meio de Cristo Jesus!

ucs



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail