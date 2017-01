O poder do amor de Deus Colunista - Devocional Evangélico “Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem; pois ele sabe do que somos formados; lembra-se de que somos pó.” (Salmos 103.13-14) Este verso revela-nos o quanto Deus nos ama e o quanto tornou possível e apropriada a nossa relação de fé com Ele. Deus não é o temível Deus pronto a irar-se ao menor sinal de nossa fraqueza ou atitude inadequada. Diante dele, não precisamos tentar esconder ou negar nossa maldade e injustiça. Não precisamos nos sentir impedidos e busca-lo. Não precisamos nos esconder. A presença de Deus é o lugar mais seguro e apropriado para pessoas como nós. Ele nos ama! Somente diante dele é que, verdadeiramente, não corremos riscos. É uma pena que tantas vezes sejamos tomados por pensamentos diferentes destes. Pecamos e, em lugar de correr para Deus, ainda que envergonhados, corremos de Deus, como fizeram Adão e Eva na narrativa do Gênesis (Gn 3.8). E agindo assim, apenas pioramos o que já não era bom! Se não corremos para Deus, perdemos! Perdemos a maravilhosa surpresa de nos encontrar com o Deus que se oferece a nós como o Pai cheio de compaixão. Lembra-se do filho pródigo? Chega o momento em que ele deseja voltar e precisa, mas teme. Somente encoraja-se levado pela ideia de pedir para que seu pai o receba como empregado. Mas para seu pai ele jamais seria menos que um filho amado. E, ao voltar, é abraçado, beijado e restaurado. O amor de Deus é constrangedor! Lembra-se de Pedro jurando fidelidade a Jesus? Ele acreditava que era melhor do que realmente era. Um galo tornou-se o sinal de seu equívoco. Ao cantar do galo Pedro enxergou a verdade sobre si mesmo: Ele não era confiável como pensava! Jesus sabia. Jesus amava Pedro e não deixou de amá-lo. Jesus o buscou novamente e o restaurou. Assim como Pedro, eu e você precisamos entender que a justiça, fidelidade e caráter de Deus é que sustentam o nosso relacionamento com Ele. Não é porque somos bons, mas porque Ele nos ama! É o encantamento com esse Pai Celeste e tão amoroso que leva pecadores e viverem santamente. Não é o medo do castigo, é a gratidão pelo perdão. Não é a ameaça do abandono, mas o poder da comunhão com o Deus Eterno. Ele sabe quem somos e quem poderemos vir a ser sob Seus cuidados. Que escolhamos crer, nos render e viver bem junto de Deus! Isso mudará nossa vida! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

