Desacreditando as vozes da dor Colunista - Devocional Evangélico "Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras; todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida." (Salmos 42.7-8) Quando enfrentamos crises e estamos nos sentindo angustiados, instala-se em nós um processo que nos leva a pensar de forma progressivamente pessimista a respeito de nós mesmos e da vida. São as vozes da dor! E aí, o que não está bom, pode ficar muito pior! É um abismo chamando outro abismo, como poetizou o salmista. Nossos desejos seguem essa forma de pensar. Queremos nos esconder, ficar sozinhos e, abismo a abismo, ficamos remoendo a amargura e confirmando para nós mesmos que tudo está perdido. Precisamos aprender a reagir a isso. A fé cristã nos encaminha para outra direção. Por ela, devemos desacreditar as vozes da dor. A fé cristã nos incentiva a partilhar a vida e a pedir ajuda. A Deus e aos irmãos! E os dois são importantes! Deus é tudo, mas não se coloca como tudo que precisamos. Ele nos deu uns aos outros. Ele chama-nos a amá-lo mais que tudo, mas também a amar uns aos outros. Ao enfrentarmos crises, devemos ir a Deus e ir uns aos outros. E abrir o coração! Não devemos nos deixar dominar nem pelo sentimento de culpa (não mereço nada) e nem de injustiça (eu não mereço isso) que acabam nos isolando, nos afastando de Deus e das pessoas. Devemos ter esperança: Deus me ama e sabe o que estou passando! (Entre nós e Deus impera a graça!) Não preciso me isolar, tenho irmãos! (Entre irmãos em Cristo deve imperar o amor!). O salmista pede a Deus que o sustente durante o dia com Seu amor e à noite com Sua canção (paz). Lembra-se de Saul, quando sentia-se perturbado e não conseguia dormir? Ele chamava Davi que tocava harpa e o rei se sentia melhor. Deus nos socorre por meio do Seu Espírito, falando ao íntimo de nosso coração. Mas também por meio de irmãos. Poder falar sobre nossa dor e orar a respeito tem um poder incrível de nos trazer cura e força. Mas é fundamental a nossa atitude e confiança em Deus e nossa escolha de não nos vitimizar, de não aceitar o processo dos abismos. Crer em Deus é também lançar dúvidas sobre as certezas sombrias que a vida tenta implantar em nós. Que em meio à dor, não haja desespero e que, mesmo sem resposta, confiemos que Deus cuida de nós.

