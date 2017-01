O que você tem a dizer a Deus? Colunista - Devocional Evangélico “Direi a Deus, minha Rocha: "Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: "Onde está o seu Deus?” (Salmos 42.9-10) A oração é uma experiência cheia de possibilidades. É, sobretudo, uma oportunidade de expressarmos nosso ser e anseios a Deus. De sermos verdadeiros como não poderíamos ser com ninguém mais. Saber que Deus já sabe não nos basta. Precisamos falar, ainda que seja pensando e assim nos dirigir a Deus. Mas pronunciar palavras e poder ouvir a própria voz dirigida a Deus, pode ser fundamental e é uma grande benção. Diante de Deus podemos (e devemos) ser verdadeiros. Ser verdadeiro, mesmo com Deus, não é assim tão simples quanto possa parecer. Nossa sociedade funciona de uma forma que a maioria de nós habituou-se a não dizer o que realmente pensa. Não apenas isso: Habituou-se também a dizer o que não pensa. Esta é um diferença fundamental entre adultos e crianças: Crianças jamais dizem o que não pensam. Adultos desenvolvem essa capacidade. Pensam uma coisa e dizem outra. É claro que não seria suportável uma sociedade em que todos dissessem o tempo todo o que pensam. Mas a dissimulação acaba ultrapassando os níveis que preservam relações e chegam a níveis que cumprem a função de enganar. E a repetição disso pode nos roubar a capacidade de dizer realmente o que pensamos ou sentimos, pois já nem sabemos ao certo. Podemos ser afetados de tal forma que, ter clareza sobre nós mesmos e saber nos expressar sobre o que sentimos, torna-se difícil. E então a oração fica pobre, visto que passamos a não estar realmente presentes nela. O que aparece é uma simulação de quem nos acostumamos a dizer que somos. Os salmos são uma inspiração à sinceridade diante de Deus. E aqui temos o salmista, com toda sinceridade, dirigindo a Deus sua oração. Ele se sente esquecido por Deus e é isto que tem a dizer. Ele precisa de alívio para sua dor e é isto que pede em tom de reclamação! Mas tudo é uma súplica por ajuda, por socorro. Também podemos ir a Deus. Ele era parte de uma nação escolhida por Deus. Nós somos gente alcançada pela graça de Cristo. Por meio dele temos acesso ao Trono da Graça e podemos reclamar e suplicar. E quando nos faltam palavras, o Espírito Santo intercede por nós (Rm 8.26). Não perca a oportunidade de orar. Ore diariamente e seja completamente sincero. Diante de Deus podemos dizer o que pensamos e sentimos, sem restrições. Ore por si e por outros. Orar nos cura.

ucs



Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Exportar PDF

Exportar PDF Imprimir

Imprimir e-mail