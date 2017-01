Seu redentor vive! Colunista - Devocional Evangélico “Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.” (Salmos 42.11) Os salmos são testemunhos de fé e luta pela vida. Os salmos não são uma literatura para se analisar. Eles não seguem o fluxo da fria racionalidade, da lógica e nem mesmo o caráter filosófico de tantos textos antigos. Os salmos são viscerais, são puro coração, são suor e lágrimas. É preciso senti-los para compreendê-los. Quando o salmista se sente alegre, precisamos nos alegrar com ele para compreendê-lo. Quando o salmista se sente triste e indignado, mesmo que com Deus, precisamos calçar seus sapatos e admitir os mesmos sentimentos para compreender e experimentar o caminho espiritual que ele está trilhando. No Salmo 42 os coraítas dão razão a si mesmos de estarem abatidos e indignados. Mas ao mesmo tempo negam-se a razão de assim estarem à vista da certeza de quem Deus é. É por isso que depois de dizer a Deus que se sente esquecido, injustiçado e que tudo isso tem produzido dúvidas – “Onde está o teu Deus?” – o salmista volta-se para a própria alma e questiona seus vacilos e inseguranças: “Que é isto minh’alma?! Pare com essa inquietação! Afinal, podemos ter certeza de que Deus cuida de nós e estamos seguros nEle. Espere! É uma questão de tempo para vermos Sua salvação e novamente estarmos cheios de motivos para louvá-lo!”. Quando enfrentamos crises e tudo a nossa volta diz que estamos perdidos e que não há saídas, devemos firmar-nos na certeza de quem Deus é. E quem Ele é está revelado no que fez e as Escrituras contam. Paulo nos chama a atenção para este fato: “Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?” (Rm 8.32) Por isso ele diz também que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que, se Ele é por nós, quem será contra nós? (v.33) E continua: Se Cristo morreu por nós, quem nos condenará? (v.34) E mesmo enfrentando desafios e lutas, ainda que imersos em profundas crises, podemos nos considerar mais que vencedores por meio daquele que nos amou (v.37). Por isso, ainda que esteja doendo e a noite esteja escura e fria, não perca a esperança. O seu Redentor Vive! ucs Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

