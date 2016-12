TCE-BA devolve ao Estado R$ 40 milhões do orçamento de 2016 Por Lúcio Andrade/ O Sollo























Bahia- O Tribunal de Contas da Bahia (TCE/BA) oficializou na quinta-feira (22) a devolução de R$ 40 milhões do orçamento de 2016 para o Governo do Estado. Segundo o TCE, os recursos foram economizados com ajuda de um programa de austeridade. O presidente do TCE/BA, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, celebrou a devolução da quantia, "não apenas por contribuir para as finanças do Estado, mas especialmente porque, num ano tão difícil para toda a administração, foi possível conter os gastos sem descuidar do cumprimento das metas previstas e manter o Tribunal funcionando sem prejuízo de suas atividades operacionais". Segundo o TCE, este ano teve continuidade o projeto Caravana da Ouvidoria, visitando 58 municípios baianos e o Tribunal julgou 3.591 processos até 20 de dezembro. Deste, 544 ocorreram no plenário, enquanto 2.849 foram julgados pela 1ª Câmara, integrada por três conselheiros e outros 273 pela 2ª Câmara, onde atuam também três conselheiros.







