Pedágios da BR-324 e BR-116 ficam mais caros a partir desta terça (27); veja novos valores De acordo com a Viabahia, que administra os trechos, a tarifa de pedágio gerará recursos para a operação das rodovias































A partir desta terça-feira (27) os preços dos pedágios nas rodovias baianas BR-324 (rodovia Eng° Vasco Filho) e BR-116 (rodovia Santos Dumont) serão reajustados. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União de hoje (26). Os dois trechos são administrados pela concessionária Viabahia e, segundo a empresa, a formação dos valores leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à recomposição tarifária. Ainda de acordo com a Viabahia, a tarifa de pedágio gera recursos para a operação das rodovias. Além disso, esse reajuste permitirá a realização de novas obras necessárias para a melhoria das rodovias e consequentemente mais segurança e conforto para os usuários.

Veja os novos valores:































