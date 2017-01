Matrículas nas escolas municipais começam nesta quinta em Eunápolis

























Moradores do Juca Rosa e bairros vizinhos poderão realizar matrículas nas escolas da rede municipal de ensino a partir desta quinta-feira (19/01) durante o evento “Prefeitura em Ação”, que acontecerá durante todo o dia naquela região. Tendo como referência a Escola Modelo Municipal Antonio Batista, equipes da Secretaria Municipal de Educação encaminharão com informações os alunos e seus pais ou responsáveis para o processo de matrícula nas escolas municipais dos bairros Juca Rosa e Sapucaeira. No Juca Rosa, além da Escola Modelo Antonio Batista (Rua do Aeroporto s/n) também receberão matrículas o CEMEI V (Rua João Ramos, 300); a Creche Municipal Vovó Herundina (Rua Liberalino, 552); a Escola Municipal Nicolau Coelho (Rua Recreio, 20 ); a Escola Municipal Elena Pereira de Pinho (Rua Liberalino s/n) e a Escola Nossa Senhora Aparecida (Rua Paraná, 110). Convocando os pais de alunos e demais envolvidos com o processo educacional para o compromisso das matrículas nas escolas da rede municipal, a Secretária Municipal de Educação de Eunápolis Maureen Lacerda, informa que a matrícula seguirá nas demais escolas do município a partir da sexta-feira, dia 20/01. A secretária lembra que a determinação do prefeito Robério Oliveira é matricular o maior número possível de alunos na educação básica, tendo em vista “o compromisso de colocar todas as crianças eunapolitanas na escola, incluindo as dos distritos da zona rural e dos assentamentos”, como previsto em seu programa de governo.







