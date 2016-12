Bahia é o clube com a maior torcida no Nordeste Por Luiz Oss/ O Sollo

























Ao elaborar uma lista dos clubes com as maiores torcidas do país, o Instituto Paraná de Pesquisas apontou que o Bahia possui o maior número de torcedores quando comparado com os demais clubes da Região Nordeste. Com uma torcida de 4,1 milhões de pessoas, o Bahia tem mais que o dobro de torcedores que seu rival histórico, o Vitória, que possui 1,6 milhão. Ao todo, seis clubes nordestinos entraram na lista, além do clássico baiano foram: Sport (2,6 milhões), Ceará (2,2 milhões), Fortaleza (1,6 milhão) e Santa Cruz (1,4 milhão). Apesar de seu peso no futebol pernambucano, o Náutico ficou de fora. Enquanto que os cinco clubes com maiores torcidas foram: Flamengo (33,3 milhões), Corinthians (28,2 milhões), São Paulo (15,2 milhões), Palmeiras (11,9 milhões) e Vasco (9,4 milhões), evidenciando a proeminência do futebol paulista e carioca. Além disso, a pesquisa constatou que mais de 40 milhões de brasileiros não possuem nenhum time do coração, o que corresponde a 19,5% da população do Brasil.





Com informações do Correio24horas

