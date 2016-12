Rui cumpre vários compromissos antes da virada do ano

A semana que antecede a virada do ano vai ser intensa e de compromissos com os moradores não só de Salvador, como de algumas regiões da Bahia. Na próxima Segunda-feira (26), na capital baiana, às 8h30, o governador Rui Costa assina autorização de contrato com a Liga Baiana Contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristides Maltez, para execução de prestação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, através da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB). Com serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, o objetivo é garantir o acesso a 100% dos municípios do Estado para o tratamento cirúrgico e ambulatorial (quimio e radio) em oncologia.

Às 10h, em Camaçari, o governador entrega um Pos de Saúde da Família e uma creche do Residencial Caminho do Mar, do programa Minha Casa, Minha Vida, além de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Arembepe.

Na terça-feira (27), no município de Pindobaçu, no Centro Norte, Rui Costa inaugura a BA-131, no trecho entre os povoados de Itapicuru e Carnaíba.

Já na quarta-feira (28), o governador Rui Costa segue para o município de Serrinha, na região Nordeste. A partir das 9h30, ele entrega uma Unidade Básica de Saúde, a reforma do Complexo Esportivo Luís Eduardo Magalhães, as praças dos bairros Cidade Nova e Bela Vista, além do Centro de Artes e Esportes do bairro Cidade Nova. O governador ainda entrega as quadras do bairro de Rodagem, e dos povoados de Subaé e Cajueiro.

Já no município de Castro Alves, na região do recôncavo, na quinta-feira (29), acontece, com a presença do governador, a inauguração do sistema integrado de abastecimento de água que vai beneficiar as localidades de Petim, Salgado, Murici, Caatinguinha de Cima, Caatinguinha de Baixo, Murutuba, Lagoa Seca, Cova da Negra e Cidade Nova. Também vaio ser entregue uma quadra poliesportiva coberta com vestiário e um Posto de Saúde da Família (PSF) na Comunidade de Viração.

Secom - Governo da Bahia