Após polêmica, Planalto cancela licitação de alimentos Por Luiz Oss/ O Sollo

























Em decorrência da repercussão negativa gerada com a divulgação do alto valor do custo dos mantimentos alimentícios destinados ao abastecimento dos aviões presidenciais, o Palácio do Planalto decidiu cancelar na tarde de terça-feira (27) a licitação avaliada em R$ 1,75 milhão. No entanto, a polêmica ganhou maior dimensão quando veio ao público à disparidade dos preços dos produtos previstos na licitação quando comparados com os que são vendidos no mercado varejista. Por exemplo, constava na lista 120 potes do creme de avelã da marca Nutella, avaliado em R$ 39,00, sendo que este mesmo item é encontrado no varejo o valor de até R$ 20,87. Entre outros produtos solicitados estavam 500 potes do sorvete tipo premium da marca Häagen-Dazs, 100 gramas, pelo preço de R$ 15,09 a unidade; sendo que este mesmo produto pode custar até R$ 11,25. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a lista de itens presente no edital era apenas para fazer referência, no caso de uma eventual licitação a fim de dispor de provimentos para qualquer aeronave a serviço da Presidência da República; razão pelo qual foi cancelada.





Com informações do G1

