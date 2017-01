Governo do Estado inaugura três hospitais no primeiro semestre, afirma Rui



























O maior hospital do Norte e Nordeste especializado no atendimento à saúde da mulher será entregue pelo Governo do Estado na próxima semana. O governador Rui Costa confirmou a inauguração na próxima segunda-feira (9), em Salvador, e anunciou que outras duas unidades construídas pelo governo entrarão em funcionamento ainda neste primeiro semestre de 2017. "Quero convidar a todos para a inauguração, na próxima segunda-feira, às 16h, do Hospital da Mulher. Serão três hospitais inaugurados só neste semestre. Os outros são em Ilhéus [Hospital Regional da Costa do Cacau] e o de Seabra [Hospital Regional da Chapada]”, afirmou Rui nesta quinta (5), durante evento com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, no Hospital Aristides Maltez (HAM), na capital baiana.





























O governador também destacou outras ações realizadas na área da saúde em todo o estado. “O Governo tem feito um esforço grande para que, por meio de parcerias com os municípios, possamos melhorar a atenção básica na Bahia, seja para implementar novas equipes ou novas instalações. Ainda em janeiro vai sair a licitação para construção de postos de saúde da família em municípios da Região Metropolitana de Salvador. Teremos sete PSFs em Salvador”, revelou Rui. Ainda sobre as ações do Governo do Estado para levar a saúde mais perto dos baianos, o governador anunciou a inauguração de 20 leitos de UTI no Hospital de Brumado. "Nossa intenção é fortalecer os hospitais municipais", disse.



Secom - Governo da Bahia





