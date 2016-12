Carreta pega fogo após capotamento e motorista morre carbonizado Acidente ocorreu na tarde deste domingo (25), no município de Itapebi. Informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).































Um motorista morreu após uma carreta capotar e depois pegar fogo em um trecho da BR-101 no município de Itapebi, no sul da Bahia, na tarde deste domingo (25). O acidente ocorreu, por volta das 15h, no km-665 da rodovia, próximo à ponte do Rio Jequitinhonha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, com placa do município de Malhador, em Sergipe, saiu da pista e caiu em uma ribanceira antes de pegar fogo. O condutor da carreta, que não teve identidade divulgada, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Uma unidade do Departamento de Polícia Ténica (DPT) da cidade vizinha de Eunápolis, também no sul do estado, foi acionada e encaminhada ao local para fazer a remoção do corpo.









Do G1 BA







