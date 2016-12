PF faz buscas em gráficas contratadas na campanha de Dilma e Temer Por Luiz Oss/ O Sollo





















Na manhã desta terça-feira (27) foi deflagrada uma operação da Polícia Federal que cumpre mandados de busca com o objetivo de investigar um esquema envolvendo gráficas contratadas pela campanha eleitoral de Dilma e Temer. De acordo com um relatório divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no último dia 15, foi encontrado pelo Ministério Público Federal e pela PF indícios que apontam que as empresas não efetuaram o trabalho pelo qual foram contratadas; ao invés disso, os peritos do TSE suspeitam que os pagamentos dos serviços possam ter sido “desviados e direcionados ao enriquecimento sem causa de pessoas físicas e jurídicas diversas para benefício próprio”; o que configuraria crimes de fraude e de desvio de recursos de campanha. As empresas que foram alvos da operação são a Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos e a Focal Confecção e Comunicação. Não estão incluídas ordens de prisão nos mandados judiciais expedidos pelo relator do processo no TSE, o ministro Herman Benjamin.





Com informações do G1







