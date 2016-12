Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) será transferida para Porto Seguro























Já não é segredo para a polícia que a Delegacia de Tóxico e Entorpecentes (DTE/DRACO) será transferida para a cidade de Porto Seguro. Informações de um policial confirmou que a transferência já está certa, tanto é que 8 novos investigadores foram direcionados para Porto seguro, enquanto isso a DTE de Teixeira trabalha com dois investigadores e um delegado para atender os treze municípios da região. A transferência da delegacia especializada para Porto Seguro foi definida pelo governo do estado há quase dois anos e pode acontecer a qualquer momento, disse nossa fonte. Alguns investigadores que queriam vir para Teixeira de Freitas foram informados que a DTE de Teixeira de Freitas será extinta. É inconcebível que a delegacia seja transferida para Porto Seguro, já que Teixeira de Freitas está localizada ás margens da BR 101 em uma região de fronteira com os estados de Minas e Espírito Santo e a entrada de drogas é bem maior do que Porto Seguro, disse o policial. Com tanta violência e tantas mortes nos últimos anos em nossa região, quase todas elas relacionadas ao comércio de entorpecentes, não dá para acreditar que o governo transfira a delegacia especializada para outro município, a pergunta é? Porque o governo não implanta uma especializada em Porto Seguro e estrutura a que temos aqui? Esperamos que os novos prefeitos que vão assumir a partir de janeiro tomem uma posição e interceda junto ao governo do estado para que a DTE continue em nossa cidade. Mesmo com tão pouca gente trabalhando a polícia tem cumprido seu papel, tanto é que nos últimos dois anos a polícia incinerou quase mil quilos de drogas, entre cocaína, maconha e crack apreendidos na região.







Fonte: bahiaextremosul

