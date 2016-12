PRF apreende mais de duas toneladas de maconha na Bahia























A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de duas toneladas de maconha que estava sendo transportada por um jovem de 22 anos em uma carreta. O flagrante ocorreu na noite desta quinta feira (21), no KM 568 da BR 116, em Nova Itarana/BA, município localizado no centro-sul baiano. Durante fiscalização, policiais rodoviários federais da Delegacia da PRF de Jequié/BA abordaram uma Scania/ L111S, atrelada a um semirreboque, a qual possuía características similares a de uma informação repassada pela Receita Federal de veículo que poderia estar transportando algum ilícito. Os policiais então realizaram uma verificação minuciosa na carreta, a qual estava transportando sal mineral da cidade de Foz do Iguaçu/PR até a cidade de Salgado Filho/SE, de acordo com o motorista e Nota Fiscal apresentada. No decorrer da vistoria, a equipe da PRF encontrou, em meio às sacas de sal, 97 fardos de substância similar à maconha, pesando 2.190,580 kg. Ao ser questionado, o condutor, um jovem de 22 anos, proprietário da carreta, relatou que recebeu o veículo já carregado em Cascavel/PR e levaria até a cidade de Salgado Filho/SE e receberia certa quantia pelo transporte. O jovem foi encaminhado com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária local.







Fonte: NUCON/PRF

