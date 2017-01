Porto Seguro: 8º BPM desarticula quadrilha





























Policiais do Oitavo BPM prenderam nesta sexta-feira (13) membros de uma quadrilha responsável por assaltos, tráfico e homicídios na região de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. A prisão aconteceu em uma casa localizada no bairro Terra de Vera Cruz, Santa Cruz Cabrália, que servia de esconderijo para o bando. Eles haviam acabado de cometer mais um homicídio no bairro Tânia e ao retornarem foram surpreendidos. Com o grupo foram apreendidos 1 revólver cal. 38 com seis cartuchos intactos, 1 pistola cal 380 com 19 cartuchos intactos, 166g de cocaína, 261g de crack, 200g de pasta base de cocaína, 1,5Kg de maconha, 2 balanças de precisão, diversos objetos frutos de roubo e um veículo modelo Gol, de placa JRQ 1058. Três homens foram autuados em flagrante e um adolescente foi apreendido (sendo esta a terceira apreensão dele em menos de um ano).







Fonte: Ascom



