Polícia apreende mais de 100 telefones, armas e drogas no Presídio de Jequié

























Durante revista feita em quatro dos oito módulos do Presídio de Jequié, ontem (17), a polícia apreendeu 103 telefones celulares, 76 carregadores, 13 baterias e 20 chips para celular. Ainda durante a revista da PM no conjunto penal, foram localizados pendrives, 20 facas, além de 35 punhais artesanais, cordas improvisadas e 125 pacotes e trouxinhas de maconha e cocaína. Foram inspecionados os presídios I e II, a penitenciária I e a área de presos em regime semiaberto II do conjunto penal do município do sudoeste baiano. A revista ocorre dias após a fuga de cinco internos. João Paulo Oliveira Lagoas, Josemar Oliveira de Jesus, Matheus de Jesus Pinheiro, Moabe Souza Guerra e Vagno Ferreira Santos fugiram da área do semiaberto. Até o momento, ninguém foi recapturado. ITABUNA No final da tarde de ontem (17), houve tumulto numa das celas do Conjunto Penal de Itabuna. Internos pertencentes a uma facção criminosa da região que envolve os bairros Daniel Gomes, Maria Pinheiro e Pedro Jerônimo entraram em confronto. A confusão foi rapidamente controlada pelos agentes penitenciários e a Polícia de Guarda (PM). O policiamento ganhou reforço imediatamente. O princípio de tumulto começou momentos antes de uma reunião emergencial convocada pela subseção da OAB Itabuna. O tema da reunião a superlotação do presídio itabunense. Com capacidade para 574 internos, o local abriga mais de 1.320.







Fonte: Pimenta.blog.br Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário