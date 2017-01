Novo governo: Vitória da Conquista já está sob o comando do prefeito Herzem Gusmão Escrito por Redator Diante de um auditório lotado, no Centro de Convenções Divaldo Franco, novo prefeito tomou posse, juntamente com sua vice Irma Lemos e os vereadores. Mandatos seguem até dezembro de 2020.

























Uma grande festa cívica, em um Divaldo Franco lotado, marcaram finalmente a chegada de Herzem Gusmão à Prefeitura de Vitória da Conquista. A posse ocorreu na tarde deste domingo (1º). A cerimônia, além de empossar o prefeito e sua vice, Irma Lemos, também empossou os vereadores eleitos no último pleito. Por fim, a eleição da Mesa Diretora, que confirmou o vereador Hermínio Oliveira (PPS), em chapa única, o novo presidente da Câmara Municipal. O peemedebista foi recebido com grande festa na sua chegada ao Divaldo. Apesar do certo atraso, ele foi prestativo com a imprensa, e não negou declaração a nenhum dos órgãos presentes, sempre reforçando a forma como irá governar a terceira maior cidade baiana, e uma das maiores do Nordeste, pelo menos até dezembro de 2020. Após a cerimônia de posse, Herzem Gusmão segue ao prédio da PMVC, onde é aguardado por Guilherme Menezes, para o ato simbólico de transmissão do cargo.



























































Redação.BDM



